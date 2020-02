Automobilist probeert met 200 km/h aan de politie te ontkomen

Een automobilist probeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag in Utrecht aan de politie te ontkomen. Hierbij werden snelheden van 200 kilometer per uur gehaald.

Agenten zagen een Volkswagen Golf met hoge snelheid door de Utrechtse wijk Overvecht rijden en besloten het voertuig aan de kant te zetten. “De bestuurder had hier blijkbaar geen zin in en ging er met nog hogere snelheid vandoor”, schrijft de politie op sociale media.

Het ging er vervolgens hard aan toe tijdens de achtervolging. Zo werd er op een weg waar maar 100 kilometer per uur toegestaan is 200 kilometer per uur gereden.

De dollemansrit eindige uiteindelijk bij de McDonald’s in Maarssen. “Door de hoge snelheid is de bestuurder wat bekeuringen rijker en een Golf GTI armer, deze is namelijk in beslag genomen”, aldus de politie.