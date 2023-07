Automobilist raakt in slip en vliegt meerdere keren over de kop op A12 in Utrecht

Een automobilist is zaterdagmiddag op de A12 bij knooppunt Lunetten in Utrecht in een slip geraakt en daarna meerdere keren over de kop gevlogen. De bestuurder is ‘wonder boven wonder’ niet gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 12.40 uur. Het voertuig raakte waarschijnlijk door aquaplaning – een verschijnsel waarbij een dun laagje water tussen de band en het wegdek ontstaat – in de slip. De auto is vervolgens van de weg geraakt, door het groen gereden en tegen de vangrail geklapt, waardoor het voertuig werd gelanceerd. De auto ging volgens de politie meerdere keren over de kop.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en ambulance, rukten uit om assistentie te verlenen. “Wonder boven wonder is de bestuurder met de schrik vrijgekomen en hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis”, schrijft de politie op sociale media.

Levensgevaarlijk

Vooralsnog lijkt het er niet op dat de bestuurder te hard heeft gereden. De politie wil andere weggebruikers waarschuwen voor aquaplaning omdat het ‘levensgevaarlijk’ kan zijn. “Wees u dus bewust dat dit ook kan gebeuren als u zich aan de maximumsnelheid houdt. Ook voldoende profilering op de banden is erg belangrijk.”

Op knooppunt Lunetten is de afrit richting de A27 richting Hilversum vanuit Arnhem gesloten vanwege herstelwerkzaamheden aan de vangrail.