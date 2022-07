Automobilist ramt bushokje op de Weg tot de Wetenschap in Utrecht

Op de Weg tot de Wetenschap in Utrecht is vrijdagmiddag een auto tegen een bushokje gebotst. Het bushokje is daarbij ernstig beschadigd geraakt, maar verder is er nog niet veel bekend over het ongeluk.

De auto is mogelijk van de weg geraakt en tegen het bushokje gereden. Het glas van het bushokje is daarbij gesneuveld. De auto is vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.