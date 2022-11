Automobilist ramt vier voertuigen in Utrechtse wijk Overvecht en slaat op de vlucht

Een automobilist heeft zondagavond rond 20.30 uur in de buurt van de Tannhauserdreef in Overvecht vier auto’s geramd. De bestuurder sloeg op de vlucht en wordt gezocht door de politie.

De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Volkswagen Lupo of Polo. De auto heeft volgens de politie forse schade aan de voorkant en de airbags zijn uitgeklapt.

De vier auto’s die geramd zijn, waaronder een bedrijfsbus, hebben grote schade. Volgens de politie wijst die schade erop dat de aanrijdingen met grote kracht en snelheid gegaan moeten zijn. Er is aangifte gedaan van het verlaten van de plek van een ongeval.

Mensen die getuige zijn geweest van de incidenten, kunnen contact opnemen met de politie.

