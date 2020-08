Automobilist rijdt 153 km/h op Waterlinieweg in Utrecht

Een automobilist reed vrijdagavond ruim twee keer de toegestane snelheid op de Waterlinieweg in Utrecht. Nadat de bestuurder aan de kant werd gezet bleek dat hij ook nog een gevangenisstraf open had staan.

De politie hield gisteravond een snelheidscontrole langs de Waterlinieweg. Rond 23.00 uur werd een automobilist geklokt op 153 kilometer per uur. De maximumsnelheid op de Waterlinieweg is 70 kilometer per uur.

Toen de man aan de kant gezet werd gezet bleek dus dat hij nog een straf van enkele maanden hechtenis open had staan. De bestuurder is aangehouden.