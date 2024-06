Automobilist gaat spookrijdend en met meer dan 100 kilometer per uur te hard over Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is een automobilist aangehouden die met 152 kilometer per uur op de verkeerde weghelft reed. Op de plek waar hij reed gebeurde vorige week een ongeluk waarbij twee doden vielen.

De maximumsnelheid op de Amsterdamsestraatweg is 50 kilometer per uur, wat de bestuurder van de Audi RS6 dus met ruim 100 kilometer per uur overschreed. Hij haalde snelheden van 152 kilometer per uur, haalde meerdere voertuigen in en nam een drempel terwijl hij tegen de rijrichting in reed.

De politie was bezig met een controle omdat ze meerdere meldingen van racende auto’s op de Amsterdamsestraatweg had binnengekregen. Op het moment dat de Audi de agenten passeerden, zetten ze de achtervolging in. De politie wist uiteindelijk de weg van de automobilist te blokkeren.

De bestuurder wordt verdacht van roekeloos rijgedrag, wat een strafbaar feit is. De auto is in beslag genomen en de politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. Hij moet voor de rechter verschijnen en moet bij het CBR een cursus volgen.

Tekst loopt door onder de post

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Basisteam Utrecht Noord (@politie_utrecht_noord)



Dodelijk ongeluk

“Dit incident benadrukt opnieuw de gevaren van het rijden met overdreven hoge snelheden”, schrijft de politie op Instagram. “De politie waarschuwt automobilisten om zich aan de verkeersregels te houden en zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van andere weggebruikers. De tragedie van een week geleden mag zich niet herhalen.” Op de Amsterdamsestraatweg gebeurde vorige week ’s nachts een ongeluk waarbij twee mannen om het leven kwamen.