Automobilist rijdt tijdens zijn vluchtpoging voor de politie bijna een voetganger aan in Utrecht

Een automobilist die maandag op de vlucht sloeg voor de politie in Utrecht heeft bijna een voetganger aangereden. Uiteindelijk werd het voertuig klemgereden en de verdachte gearresteerd.

Agenten die maandag door Hoograven reden, zagen een voertuig dat opviel vanwege ‘vreemd’ rijgedrag. Toen zij de bestuurder een stopteken gaven, besloot deze het gaspedaal in te drukken en er vandoor te gaan.

Er ontstond een achtervolging door de wijk. “Hierbij haalde de bestuurder van het voertuig zeer gevaarlijke capriolen uit. Hij reed over voet- en fietspaden, door bermen en reed bijna een voetganger aan”, aldus de politie.

Met behulp van collega’s uit andere wijken konden de agenten de verdachte klemrijden. Het rijbewijs is ingevorderd en er is tegen hem een proces-verbaal omdat hij de verkeersregels in ‘ernstige mate’ heeft geschonden.