Automobilist scheurt met 145 kilometer per uur langs werkzaamheden op A12 bij Utrecht

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist aan de kant gezet die met 145 kilometer per uur over de A12 scheurde. De chauffeur werd gepakt bij knooppunt Lunetten, waar op dat moment wegwerkzaamheden waren.

Als er ’s nachts wegwerkzaamheden bezig zijn, controleert de politie naar eigen zeggen extra op snelheid, om de veiligheid van de wegwerkers te garanderen. Dat gebeurde afgelopen nacht ook op de A12, onder meer bij knooppunt Lunetten.

De politie constateerde meerdere snelheidsovertredingen, maar één auto sprong erbovenuit. De chauffeur besloot daar de matrixborden te negeren en reed met 145 kilometer per uur, waar op dat moment 70 kilometer per uur was toegestaan. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd en proces-verbaal opgemaakt. Ook moet de automobilist zich bij het CBR melden voor een cursus.