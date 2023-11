Automobilist scheurt met 70 kilometer per uur te hard over Franciscusdreef in Utrecht en is rijbewijs kwijt

De politie heeft woensdagavond op de Franciscusdreef in de Utrechtse wijk Overvecht een automobilist staande gehouden die zeventig kilometer per uur harder reed dan toegestaan. De automobilist moest het rijbewijs inleveren.

De Tesla scheurde rond 23.00 uur met bijna 120 kilometer per uur over de Franciscusdreef in Overvecht, terwijl op die weg maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. Agenten betrapten de automobilist en hebben de Tesla vervolgens staande gehouden.

Wie in Nederland 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt, moet zijn of haar rijbewijs inleveren. De politie heeft het rijbewijs van de automobilist in Overvecht dan ook ingevorderd. De officier van justitie beslist binnen een aantal dagen of de automobilist het rijbewijs terugkrijgt of dat het langer wordt ingehouden.

Nieuwe flitspaal

De Franciscusdreef is een bekende plek voor snelheidsovertredingen. Afgelopen dinsdag is daarom op de weg een nieuwe flitspaal aangegaan. Volgens de gemeente en het Openbaar Ministerie is de flitspaal nodig omdat er vaak met te hoge snelheid wordt gereden, zowel overdag als ’s nachts. Ook wordt op de kruising vaak door rood gereden, met name richting de Noordelijke Ringweg.