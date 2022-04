Automobilist zonder rijbewijs en onder invloed van drugs na achtervolging in Utrecht opgepakt

Na een korte achtervolging konden agenten zaterdag in Utrecht een automobilist aanhouden. De verdachte was onder invloed van drugs en daarnaast niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Agenten zagen een auto rijden, waarvan zij wisten dat de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Ook zou de persoon in het verleden al eens met drugs op achter het stuur hebben gezeten.

Toen de politie het voertuig wilde controleren besloot de bestuurder ervandoor te gaan. Dit duurde echter niet lang. “Na een kleine achtervolging in Zuilen in Utrecht en een sprint van de verdachte konden we de verdachte staande houden”, schrijft de politie op sociale media.

De bestuurder wilde daarna niet meewerken aan een speeksel- en blaastest. Na nog enige verzet van de verdachte is de automobilist meegenomen en het voertuig in beslag genomen.

Tegen de verdachte is uiteindelijk een proces verbaal opgemaakt. Voor de overige verkeersovertredingen kwam de bestuurder er goed vanaf. Vanwege cao-acties van de politie zijn hier namelijk geen bekeuringen voor uitgeschreven.