Automobilisten in Utrecht kunnen kosten besparen door zelf te bepalen wanneer hun elektrische auto oplaadt

Energiebedrijf TotalEnergies zet, in samenwerking met gemeente Utrecht, een volgende stap in slim laden. Door de uitbreiding van het netwerk met dynamische laadtarieven kunnen elektrische voertuigen in de stad voortaan automatisch opladen op momenten dat er meer duurzame energie beschikbaar is, en op deze manier profiteren van lagere tarieven.

TotalEnergies heeft een pilot gehouden onder bestuurders van elektrische voertuigen, waaruit blijkt dat zij hun laadgedrag aanpassen door de dynamische laadtarieven. Automobilisten kunnen op deze manier kosten besparen doordat een deel van de laadsessie automatisch verplaatst wordt naar uren waarin bijvoorbeeld meer groene energie beschikbaar is. Gebaseerd op resultaten van de pilot gaat TotalEnergies dit netwerk uitbreiden binnen Utrecht.

Eva Oosters, wethouder Milieu en Emissieloos Vervoer, laat weten dat de samenwerking met TotalEnergies bijdraagt aan de duurzame mobiliteit in de stad. “Door het uitrollen van dynamische laadtarieven maken we elektrisch rijden niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper”, aldus de wethouder.

Pilotresultaat

In de grafiek hieronder zijn de resultaten van de pilot zichtbaar. De blauwe lijn geeft de gemiddelde kosten weer van automobilisten die kozen voor het dynamische laadtarief en de grijze lijn geeft het vaste tarief weer.

De gebruikers van dynamische tarieven – de blauwe lijn – laadden vaker in de goedkopere uren, en minder tijdens de duurdere piekuren. TotalEnergies is zich ervan bewust dat deze pilot om een kleine groep gaat, maar durft desondanks te concluderen dat deze technologie sterk bij kan dragen aan duurzamer elektrisch rijden.

Charge Assist-app

Via de Charge Assist-app – een app waarmee e-rijders laadpalen kunnen vinden, gebruiken en betalen – kunnen bestuurders inzicht krijgen in de dynamische tarieven voor de komende 24 uur. Hierdoor kan er bewuster gekozen worden om te laden tijdens duurzame en voordelige uren.