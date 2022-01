‘Automobilisten lopen in de gemeente Utrecht verreweg het meeste risico op schade’

Automobilisten lopen in de gemeente Utrecht verreweg het grootste risico op schade aan hun voertuig, in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van het CBS, Rijkswaterstaat en de politie.

In Utrecht is de kans op schade aan een auto maar liefst 80,9 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Zandvoort staat op de tweede plek. In deze Noord-Hollandse gemeente is het risico 66,1 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Op drie staat de gemeente Ouder-Amstel met een percentage van 63 procent.

De eerstvolgende grote stad op de lijst van Independer is Rotterdam. Deze gemeente staat met 47,4 procent risico ten opzichte van het landelijk gemiddelde op plek 11. Amsterdam staat met 46,9 procent op de twaalfde plek.

Tekst loopt door onder grafiek

Bron: Independer

Ongelukken en vandalisme

Het risico op schade is bepaald op basis van alle geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en betrapte dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen zijn vervolgens afgewogen tegen de geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.

Ook de provincie Utrecht doet het tot slot slecht. In de regio lopen eigenaren van auto’s namelijk 30,7 meer risico op schade ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hiermee is Utrecht ook in deze categorie de ‘koploper’. In Zeeland lopen automobilisten het minst risico. Deze provincie ligt namelijk met -23,3 procent onder het landelijk gemiddelde.

Bron: Independer