Automobilisten opgelet: Leidsche Rijntunnel in Utrecht vijf weekenden dicht

Automobilisten die de komende weekenden gebruik moeten maken van de Leidsche Rijntunnel kunnen mogelijk vertraging oplopen. De lampen van de hoofdrijbaan moeten vervangen worden, en daarom is de tunnel in de richting van ‘s-Hertogenbosch afgesloten. Automobilisten kunnen wel gebruik maken van de parallelbaan.

De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de tunnel zijn gepland, en worden in de loop van vijf weekenden uitgevoerd. Gedurende vijf weken van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 6:00 uur kan de hoofdrijbaan van de Leidsche Rijntunnel niet gebruikt worden. De werkzaamheden vinden in het weekend plaats om hinder te minimaliseren.

File vermijden

Rijkswaterstaat roept automobilisten die niet in de omgeving Utrecht hoeven te zijn op om om te rijden via omleidingsroutes. Op die manier zou de kans op files verminderd moeten worden. 16 december zijn de werkzaamheden in de richting van s-‘Hertogenbosch afgerond.

In januari van 2025 is de hoofdrijbaan in de richting van Amsterdam aan de beurt. Ook dan is de rijbaan vijf weekenden afgesloten. Het St. Antoniusziekenhuis blijft die tijd wel bereikbaar.

Tijdens de feestdagen blijven ook winkelcentrum Leidsche Rijn en The Wall blijven bereikbaar via de parallelrijbaan.