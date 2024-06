Autoparkeerplekken aan Oudegracht in Utrecht moeten plaatsmaken voor fietsen; werkzaamheden eind deze maand

De gemeente Utrecht begint eind juni met de werkzaamheden om twintig autoparkeerplekken aan de Oudegracht te verwijderen om er fietsparkeerplekken aan te leggen. De werkzaamheden werden eerder al aangekondigd en gaan nu dus bijna beginnen.

Aan de Oudegracht worden eind juni twintig parkeerplekken voor auto’s verwijderd om ruimte te maken voor fietsparkeren. Met het weghalen van parkeerplekken in de binnenstad wil de gemeente dat minder auto’s in de binnenstad gaan rijden en parkeren. “Zo komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. Bewoners en bezoekers zien daardoor ons historisch erfgoed beter.”

Het college van B&W heeft besloten om in de binnenstad tot 2026 elk jaar vijftig parkeerplekken op te heffen. In 2021 zijn er al een aantal parkeerplekken opgeheven op het Janskerkhof en in 2022 een aantal op het Oudkerkhof. Nu is de Oudegracht aan de beurt.

Hamburgerbrug en Weesbrug

Op twee plekken aan de Oudegracht worden straks parkeerplekken voor auto’s opgeheven. Tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug maken 8 parkeerplekken plaats voor 64 fietsparkeerplekken. De bruggen en de trappen naar de werf blijven vrij. Verder worden de fietsenrekken van de aangrenzende Weesbrug verwijderd, om meer ruimte te creëren voor voetgangers. Fietsers kunnen hun fiets hier nog wel parkeren.

Viebrug en de Jacobibrug

De tweede plek waar parkeerplekken verwijderd worden aan de Oudegracht, ligt tussen de Viebrug en de Jacobibrug. Daar worden 12 parkeerplekken opgeheven en komen 90 fietsparkeerplekken terug. Ook hier blijven de bruggen en de trappen naar de werf vrij. De deelautoparkeerplek wordt verplaatst naar een parkeerplek tussen de Jacobibrug en de Zandbrug.

Geen effect op parkeervergunning

Deze maatregelen hebben geen effect op de parkeervergunning volgens de gemeente. “We houden bij het weghalen van de parkeerplaatsen rekening met het totaalaantal parkeervergunningen. Een deel van de ingeleverde vergunningen geven we niet opnieuw uit. Bewoners en bedrijven die een parkeervergunning hebben, behouden deze”, stelt de gemeente.

De werkzaamheden starten in de week van 24 juni. Daarvoor moeten de parkeerplekken vrij zijn. Daaraan wordt rond 10 juni herinnerd met borden. Tijdens de werkzaamheden blijft de straat bereikbaar.