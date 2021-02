Avondklok blijft nog 3 weken van kracht: app laat Domtoren luiden om tijdig te waarschuwen

De avondklok blijft nog tot 3 maart van kracht. Dat heeft het kabinet maandag laten weten. Voor Utrechters die bang zijn om per ongeluk de avondklok te vergeten heeft DUIC een oplossing bedacht. We hebben een app gemaakt die waarschuwt voor de avondklok. De app laat de Magdalena-klok van de Domtoren horen. Met de aanschaf van de applicatie steun je ook de lokale journalistiek.

Zaterdag 23 januari is de avondklok ingegaan. Dit betekent dat mensen tussen 21.00 en 04.30 uur binnen moeten zijn, tenzij ze een geldige reden hebben om buiten te zijn. Het is een van de maatregelen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus.

DUIC heeft een app ontwikkeld die mensen bij de tijd houdt. In de app is een klok te zien die aftelt naar het moment dat de avondklok ingaat. Ook is de app zo in te stellen dat de klokken te horen zijn als Utrechters nog 15 minuten hebben voordat de avondklok ingaat.

Echte klok van de Domtoren

In de app wordt het geluid van de Magdalena klok in de Domtoren gebruikt. Die heeft ook daadwerkelijk een periode als avondklok gefunctioneerd en heeft daarom de bijnaam Boefklok gehad. Het fragment is opgenomen in 2005 toen de klokken 500 jaar oud waren. DUIC bedankt het Utrechts Klokkenluiders Gilde voor het beschikbaar stellen van het fragment.

Steun ons

De app kost 2,29 euro. En met dat bedrag koop je niet alleen een leuke app, je steunt voor de lokale journalistiek. De opbrengsten worden gebruikt zodat DUIC kan blijven doorgaan om elke dag het nieuws brengen. Want de coronacrisis treft de lokale middenstand in Utrecht hard, en DUIC is juist afhankelijk van advertenties van onze lokale ondernemers.

Daarom hebben wij deze app bedacht; het kost een schijntje en bespaart jou misschien wel een boete van 95 euro. Tegelijkertijd steun je DUIC.

De app is nu alleen nog te vinden in de Apple Store. We proberen de app ook beschikbaar te maken in de Google Play Store