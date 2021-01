Avondklok in Utrecht; Straten liepen na 21.00 uur langzaam leeg

Het is vermoedelijk lang geleden dat de Utrechtse binnenstad op een zaterdagavond zo verlaten was als nu. Vanwege de avondklok die vanavond voor het eerst inging moest iedereen zonder ontheffing om 21.00 uur binnen zijn.

Vlak voordat de avondklok inging waren er nog aardig wat mensen op de been, waaronder Jeroen en Susan. Zij liepen samen een rondje door de binnenstad. “Dat doen we vaker na het eten. Dit keer is het wel anders dan normaal, want we kijken nu vaak op ons horloge. We willen namelijk wel op tijd weer binnen zijn.” Naast Jeroen en Susan liepen er meerdere wandelaars in het centrum en ook op de fietspaden was het relatief druk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Utrecht Centraal

Op station Utrecht Centraal zag het er iets voor 21.00 uur ook nog niet uit alsof over een paar minuten de avondklok in zou gaan. Eva kwam rond 20.50 uur samen met een vriendin de stationshal uitlopen. Ze was daarvoor in Amsterdam geweest. “Ik zei nog dat we niet de laatste trein moesten pakken, maar dat is uiteindelijk toch gebeurd. Nu moet ik snel naar mijn fiets en dan naar huis. Als het goed is red ik het net.”

Toen het eenmaal 21.00 uur was, was het opeens een stuk rustiger op straat. Er waren weliswaar nog een paar auto’s, fietsers, scooters en wandelaars, maar bij lange na niet zoveel als een paar minuten eerder.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Ingrijpend

Burgemeester Sharon Dijksma sprak een paar uur voordat de avondklok inging over een ‘ingrijpende maatregel, die bovenop het sluiten van de scholen en een stevige lockdown komt’. “Vanaf 21.00 uur zullen de straten vrijwel uitgestorven zijn. Een onwerkelijke situatie. Maar de reeds rondwarende zeer besmettelijke virusvariant uit Engeland heeft een mokerslag nodig.”

De politie controleerde mensen die na 21.00 uur nog buiten waren. Wie geen geldige reden had kon een bekeuring van 95 euro krijgen.