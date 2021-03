Avondklok naar 22.00 uur, maar verder weinig ruimte voor versoepelingen

Op het verplaatsen van de aanvangstijd van de avondklok na, is er volgens demissionair premier Rutte weinig ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen. De huidige maatregelen zijn voorlopig verlengd tot 20 april.



De avondklok gaat vanaf 31 maart in om 22.00 uur, in plaats van 21.00 uur. Maandag bleek dat veel burgemeesters in Nederland de avondklok een uur wilden opschuiven, vanwege de zomertijd die komend weekend ingaat. Daardoor is het buiten langer licht. De eindtijd van de avondklok blijft 4.30 uur.

Verder is er volgens Rutte weinig ruimte voor versoepelingen. “De besmettingscijfers zijn de afgelopen tijd flink omhooggegaan”, aldus Rutte. Het openen van de terrassen tijdens het Paasweekend is bijvoorbeeld geen optie meer.

Ook is het negatief advies voor reizen naar het buitenland verlengd tot zaterdag 15 mei. De meivakantie valt ook in die periode. Ook geven de besmettingscijfers volgens de demissionair premier geen ruimte om de terrassen in het paasweekend te openen.