Avondlockdown verlengd tot en met 14 januari; basisscholen toch week eerder kerstvakantie

De avondlockdown wordt verlengd tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari. Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdagavond bekendgemaakt in de nieuwe coronapersconferentie. Daarin werd ook duidelijk dat de basisscholen toch een week eerder dichtgaan.

“De eerste en belangrijkste boodschap is dat het huidige maatregelenpakket wordt verlengd”, zei Mark Rutte aan het begin van de persconferentie. “Het is in de kersttijd niet de blijde boodschap waar je op hoopt […], maar het is misschien ook niet een verrassing.”

De kerstvakantie voor de basisscholen begint dus al volgende week. Het demissionaire kabinet sluit de scholen onder meer vanwege zorgen om de verspreiding van de omikronvariant. Ook de bso’s gaan dicht. Kinderdagverblijven blijven wel open. De sluiting is verplicht vanaf dinsdag.

Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, wordt door scholen en bso’s de hele week noodopvang aangeboden. Maandag mogen scholen hun deuren nog openhouden, als meer tijd nodig is om de noodopvang te regelen.

Avondlockdown

De avondlockdown die sinds begin december geldt, blijft ook de komende weken van kracht. Tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari moeten horeca, sportscholen, niet-essentiële winkels en de culturele sector van 17.00 tot 5.00 uur dicht.

Er komt ook geen uitzondering tijdens de Kerstdagen en oud en nieuw. Ook die dagen blijft dus de regel om maximaal vier mensen thuis te ontvangen.

Booster

Vanwege de omikronvariant krijgt elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden. Vaccineren gebeurt wel van oud naar jong, maar de booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van zes maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte besmetting.

Bekijk hieronder alle maatregelen die gelden op een rij: