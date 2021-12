Avondlockdown waarschijnlijk met meerdere weken verlengd: hoe gaat het in Utrecht?

Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat we voor het eerst over het coronavirus hoorden. Sindsdien beheerst het ons dagelijks leven behoorlijk en ook Utrechtse bedrijven en instellingen hebben het zwaar te verduren gekregen. Nu Nederland weer te maken heeft met een nieuw soort lockdown en er geen ruimte lijkt voor versoepelingen, deed DUIC een rondje langs een aantal Utrechtse organisaties. Hoe gaan zij om met corona en de maatregelen?

Sea Salt Saloon

Ook de horeca is opnieuw hard geraakt met de nieuwe coronamaatregelen. Veel ondernemers zoeken naar andere manieren om nog een beetje omzet te draaien nu ze om 17.00 uur dichtmoeten. Visbistro Sea Salt Saloon in Utrecht heeft bijvoorbeeld de menukaart verkleind en weer een afhaal- en bezorgmenu samengesteld. “Daarop staan vooral de klassiekers van de menukaart die we ook in het restaurant aanbieden. We merkten toch dat onze vaste gasten dat het meest missen. En we willen natuurlijk ook de omloop in de vis houden, zodat we alleen maar verse vis kunnen blijven aanbieden”, zegt chef-kok Dieter Evers.

‘Doordeweeks is het lastig om de zaak vol te krijgen met de lunch’

Zomaar de lunch uitbreiden nu mensen niet kunnen dineren, zit er volgens Evers niet in. “We draaiden al lunch en in het weekend loopt dat altijd al heel goed. Maar doordeweeks is het lastig om de zaak vol te krijgen met de lunch. Denk maar niet dat mensen, nu de tijden zijn veranderd, ineens als een gek gaan lunchen. Dat zit bij de meeste Nederlanders niet in hun systeem en ik snap ook wel dat mensen ‘gewoon’ moeten werken.”

Met de Kerstdagen voor de deur zijn het voor horecaondernemers spannende weken. Want welke coronamaatregelen gelden er tegen die tijd? “We houden ons hart vast, maar eigenlijk weten we in ons achterhoofd dat ze niet alles open gaan gooien met de feestdagen. Dit is heel erg frustrerend en we moeten ons weer gaan focussen op lekker eten maken voor mensen thuis”, zegt Evers. “We merken dat het heel lastig is om ons daar voor op te laden. Elke keer schieten er beelden van een volle zaak door je hoofd waar mensen heerlijk zitten te genieten en feest te vieren. Dat doet pijn. Ik ben geen chef geworden om hele mooie producten in een kartonnen bakje te proppen.”

Evers noemt het ‘een rotperiode’ voor iedereen die de horeca een warm hart toedraagt. “Niet alleen als je in de horeca werkt, maar ook als je heel graag uiteten gaat. Financieel is het natuurlijk voor veel ondernemers heel zwaar, maar vergeet niet dat we ook personeel hebben. Zij weten telkens niet waar ze aan toe zijn en staan stil in hun ontwikkeling. Gelukkig heb ik toppers om me heen die hun hoofd koel houden en er alles aan doen om er samen het beste van te maken.”

Boulderhal Sterk

Niet alleen de horeca krijgt te maken met beperkte openingstijden. Ook sportlocaties moeten eerder dicht. “Eigenlijk dwing je alle sporters daardoor om in een zo kort mogelijke periode te gaan sporten”, zegt Jelmer Pelt, eigenaar van Boulderhal Sterk. “Daardoor wordt het op piekmomenten juist alleen maar drukker. We hebben zelf een reserveringssysteem in het leven geroepen om zo veel mogelijk te spreiden, maar als er ook in de avonduren geboulderd kan worden, hebben we die spreiding nog veel beter. Daarnaast is sporten natuurlijk gewoon gezond en het zorgt voor sociale interactie tussen mensen. Hele belangrijke dingen, juist in deze tijd.”

‘Vraag je werk voor een sessie bij Sterk’

De boulderhal heeft besloten om dan maar wat eerder open te gaan. “Maar we zien dat onze bezoekersaantallen wel flink zijn teruggelopen. Er komen veel jonge mensen bij ons, ook veel studenten, en die staan niet allemaal om 7.00 uur op om te gaan sporten. We proberen via sociale media wel mensen – maar ook zeker werkgevers – te stimuleren om tijdens het werk even te sporten. ‘Vraag je werk voor een sessie bij Sterk’. Maar de omschakeling voor werkgevers om dit te faciliteren heeft natuurlijk ook wat tijd nodig.”

Sterk is volgens Pelt een financieel gezond bedrijf. “Maar ook wij voelen de maatregelen goed. We werken toe naar een verhuizing binnen Merwede en dat is een heel groot project. Daar willen we naartoe sparen maar dat gaat nu een stuk moeilijker. Het begint ook allemaal wat uitzichtloos te worden. We durven niet meer te hopen op versoepelingen. We hebben lange tijd van persconferentie naar persconferentie geleefd, maar dat liep vaak uit op teleurstellingen.”

Universiteit Utrecht

Voor de Universiteit Utrecht (UU) is het uitgangspunt dat ze het onderwijs waar mogelijk op locatie door willen laten gaan. “Daarbij willen we maximaal rekening houden met studentenwelzijn, door studenten de ruimte te geven op locatie te komen om te studeren en hun medestudenten te ontmoeten. Ook diploma-uitreikingen en promoties kunnen kleinschalig doorgaan. Wel werken we nog steeds maximaal thuis en houden we een aantal niet-essentiële onderwijsactiviteiten zoals oraties niet meer op locatie.”

‘Het is erg zwaar om telkens weer de agenda’s aan te passen’

Dat vraagt volgens de universiteit dus weer veel flexibiliteit van iedereen ‘in een tijd dat menigeen het misschien al moeilijk heeft’. “Dat geldt zeker ook voor sommige docenten. Zij krijgen veel verzoeken van studenten die graag maatwerk willen, omdat ze bijvoorbeeld in quarantaine moeten. Tegelijkertijd hebben docenten soms kinderen op de basisschool, waar nu veel besmettingen voorkomen. Het is erg zwaar om telkens weer de agenda’s aan te passen, naar de teststraat te moeten of quarantaine in acht te nemen. We adviseren onze medewerkers om daarover in gesprek te gaan met de leidinggevende en de rest van het team, en studenten kunnen overleggen met hun studieadviseur of de betreffende docent of cursuscoördinator.”

De UU doet dan ook een oproep aan alle studenten en medewerkers. “Wij vragen iedereen om mild te zijn naar zichzelf en naar elkaar: wees coulant en vertrouw erop dat iedereen zich maximaal inspant. Daarnaast vragen we iedereen óók om juist heel strikt te zijn als het gaat om naleving van de regels. Hierbij hoort ook dat als een docent, collega of (mede)student jou verzoekt om een mondkapje op te houden of 1,5 meter afstand in acht te nemen, je dit doet. Toon begrip en help elkaar daar waar het kan. Alleen samen kunnen we dit het hoofd bieden en het onderwijs openhouden.”