Aziëlaan en groter deel Hoograven vanaf november betaald parkeren; Smaragdplein weer gratis in weekend

Automobilisten moeten vanaf 1 november in een groter deel van Hoograven en in het gebied rond de Aziëlaan in Utrecht betalen om hun voertuig te parkeren. Op het Smaragdplein daarentegen kunnen bestuurders straks in het weekend weer gratis hun auto parkeren.

Het parkeerterrein bij het Smaragdplein werd in het verleden veel gebruikt door onder meer forenzen. De winkeliers zagen hierdoor hun klandizie afnemen en omwonenden moesten de auto verder in de wijk parkeren. De gemeente besloot daarom op verzoek van bewoners en ondernemers betaald parkeren in te voeren op het Smaragdplein. Sinds eind 2018 moeten automobilisten de hele week tussen 06.00 en 11.00 uur betalen voor parkeren op het terrein.

Vanaf 1 november wordt in het hele gebied rondom het Smaragdplein betaald parkeren ingevoerd. Automobilisten moeten straks van maandag tot en met vrijdag en tussen 06.00 en 11.00 uur betalen voor parkeren in de wijk. Deze venstertijden gaan ook gelden voor het Smaragdplein, waardoor in de weekenden parkeren weer gratis is bij het winkelcentrum.

Kanaleneiland

Ook het gebied rond de Aziëlaan wordt vanaf 1 november betaald parkeren. Net zoals in Hoograven geldt de regeling hier straks van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 11.00 uur. Op 1 mei werd betaald parkeren ingevoerd in Transwijk en bij de Woonboulevard, en eerder al in Bedrijvengebied Kanaleneiland.

“Uit meldingen van bewoners van de flats aan de Aziëlaan blijkt dat er veel automobilisten met een bestemming in deze gebieden uitwijken naar het gebied rond de Aziëlaan en daar zorgen voor parkeeroverlast. Daarom voeren we hier nu ook betaald parkeren in, vooruitlopend op de invoering van betaald parkeren in de rest van Kanaleneiland-Zuid in 2025”, schrijft de gemeente Utrecht tot slot.

Bekijk hier waar in Utrecht betaald parkeren geldt.