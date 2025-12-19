Bacterie in Utrechtse drinkwater kwam door schade dakdekking van drinkwaterreservoir in Kanaleneiland

De oorzaak van de bacterie die begin november in het Utrechtse drinkwater terechtkwam, is bekend. Het zou gaan om een beschadiging van de beschermde dakdekking van het drinkwaterreservoir in Kanaleiland. Dat blijkt uit onderzoek van waterbedrijf Vitens.

Tijdens een routinecontrole op zaterdag 1 november ontdekte Vitens een besmetting in het Utrechtse drinkwater. Bewoners van de stad werden geadviseerd om hun kraanwater vóór gebruik ten minste drie minuten te koken. Dit kookadvies werd op dinsdag 4 november weer beëindigd. Inmiddels is de oorzaak bekend van hoe deze enterokokkenbacterie in het water terecht is gekomen.

De verontreiniging is volgens Vitens ontstaan door een beschadiging van de waterdichte dakbedekking van het drinkwaterreservoir in Kanaleneiland. “Door de beschadiging van de daklaag konden invloeden van buitenaf in het drinkwater, opgeslagen in het reservoir, terechtkomen, zoals regenwater”, meldt Vitens. “Dit leverde een lichte bacteriologische verontreiniging met enterokokken op.”

Vitens geeft toe dat de dakbedekking waarschijnlijk onvoldoende bescherming bood voor een aanwezige scheur in het dak. “De dakbedekking die als extra beschermlaag is aangebracht, werkte niet meer zoals bedoeld door onvoldoende onderhoud.”

‘100 procent betrouwbaar’

Inmiddels zijn de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan het dak van het reservoir afgerond, meldt het waterbedrijf. Het reservoir is vervolgens schoongemaakt, ontsmet en opnieuw gevuld met drinkwater. “Uit meerdere testen blijkt dat dit drinkwater inmiddels weer 100 procent betrouwbaar is. Daarom levert dit reservoir nu weer schoon drinkwater aan de regio Utrecht”, aldus Vitens.