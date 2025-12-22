 Bakker Bart To Go vanaf januari op Utrecht Centraal Bakker Bart To Go vanaf januari op Utrecht Centraal
Een Bartje wit, Bartje vitaal of Bartje spelt. Vanaf medio januari kun je onder andere deze bekende broodjes halen bij twee nieuwe vestigingen van Bakker Bart To Go op Utrecht Centraal. De winkels komen op de plek waar voorheen Backwerk zat.

Volgens de NS openen deze vestigingen in een “startversie”. Zo kunnen “reizigers zo snel mogelijk genieten van het nieuwe aanbod”, aldus het vervoersbedrijf. Later worden de winkels omgebouwd tot volwaardige Bakker Bart To Go-vestigingen. Onder andere zelfscankassa’s worden dan toegevoegd.

Door heel Nederland

Niet alleen in Utrecht, maar in het hele land komen nieuwe Bakker Bart To Go’s. Op Amersfoort Centraal, Amsterdam Bijlmer-Arena, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, Arnhem Centraal, Den Bosch, Den Haag Centraal, Dordrecht, Eindhoven Centraal, Leiden Centraal, Nijmegen en Rotterdam Centraal komen er nieuwe vestigingen van de broodjeszaak.

