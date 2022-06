Baronessen van Kasteel de Haar in de clinch over toegang tot kasteel

Het verhaal lijkt zo uit een film te komen; twee baronessen die ruzie hebben over de toegang tot een van de mooiste kastelen van Nederland. Maar het speelt zich allemaal af in Kasteel de Haar in Utrecht. De rechter moest er aan te pas komen en die oordeelt nu dat de familie er toch echt zelf uit moet komen.

Om het verhaal verder uit te leggen gaan we even terug in de tijd. Niet naar het jaar dat Kasteel de Haar gebouwd werd, in 1892, maar naar het jaar 2000. In dat jaar droeg de baron van Zuylen de eigendom van het kasteel en de daarbij horende gebouwen over aan Stichting Kasteel De Haar.

Er werd ook een gebruiksovereenkomst gesloten met de stichting. Daarin staat onder andere dat hij en zijn bloedverwanten in de rechte lijn, onder wie zijn dochters (de baronessen), in de maand september van ieder jaar het kasteel exclusief mogen gebruiken. Het appartement in het Châtelet mag het hele jaar door gebruikt worden en ze mogen een beroep doen op de kerk, voor bijvoorbeeld doop-, huwelijks- en begrafenisplechtigheden.

Tot slot staat in de overeenkomst dat enkel van deze rechten gebruik kan worden gemaakt als één van de bloedverwanten, als vertegenwoordiger van de familie, dit alles coördineert. Deze vertegenwoordiger is de halfzus van de barones die deze zaak startte.

Toegang

Hier wordt de zaak iets ingewikkelder. De barones die de zaak startte, is ontstemd omdat ze enkele keren geen toegang kreeg tot het kasteel en het Châtelet. Deze zus wil onbelemmerd toegang tot het terrein, maar haar zus had als coördinator dat een paar keer geweigerd. Kennelijk omdat er in het verleden tijdens haar verblijven in het kasteel enkele voorvallen zijn geweest.

Daarbij speelt ook mee dat de vrouw op papier 60 procent eigenaar is van het nalatenschap, en daarmee een groter deel heeft dan de andere baronessen. Ze meent daarom ook meer recht op toegang te hebben.

De barones die dus onbelemmerd toegang wil stapte naar de rechter en eiste van de Stichting Kasteel De Haar die toegang. Daar gaat de rechter niet in mee. De rechtbank schrijft daarover: “Stichting Kasteel De Haar houdt zich enkel aan de gebruiksovereenkomst en gaat niet direct over welk familielid wanneer komt. Over de toegang tot het kasteel en het bijbehorende appartement kan in deze procedure dus niet worden beslist. Daarover moeten de baronessen vooral met elkaar in gesprek.”

De baronessen moeten er dus echt samen uitkomen wie wanneer toegang krijgt tot het kasteel. De stichting speelt daar geen rol in en wat ook geen rol speelt is dat zus die geen toegang kreeg een groter erfdeel heeft gekregen.