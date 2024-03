Barry de Baars vertrekt al bukkend voor de bruggen over de Oudegracht weer bij de Weerdsluis

Barry de Baars is weer vertrokken bij de Weerdsluis, waar de opblaasvis sinds de heropening van de visdeurbel lag. Barry legde vrijdagochtend de route af die vissen ook door Utrecht afleggen als iemand op de visdeurbel drukt.

In migratietijd zwemmen vissen vanaf de Vecht naar de Weerdsluis, waar de visdeurbel sinds begin deze maand weer in werking is. Als kijkers op de visdeurbel drukken, kan de sluiswachter de deuren openmaken, waarna de vissen hun route stroomopwaarts kunnen vervolgen, via de grachten naar de Kromme Rijn. Daar kunnen ze zich vervolgens voortplanten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

In tegenstelling tot de migrerende vissen, moest Barry de Baars af en toe bukken voor de bruggen over de Oudegracht, maar de opblaasvis bewoog zich over het algemeen soepeltjes door het soms smalle water. Vanaf de Weerdsluis legde de opblaasvis een route af door de binnenstad van Utrecht, onder toeziend oog van fans van alle leeftijden.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Niet alleen voor Barry zelf, maar ook voor de visdeurbel is veel belangstelling. Ruim 260.000 mensen bekeken al de website, waarvan meer dan 200.000 uit het buitenland. Ook is er sinds de heropening op 1 maart al 10.000 keer aangebeld.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De visdeurbel wint elk jaar aan populariteit. Vorig jaar werd de website 8,2 miljoen keer bekeken, ook vaak door mensen uit het buitenland. Dit jaar heeft de visdeurbel een paar nieuwe functionaliteiten. Zo is er een tweetalige website met chatfunctie, een wekelijks visdeurbeljournaal en een wedstrijd voor de mooiste vissenfoto. Barry de Baars was de afgelopen twee weken te bewonderen bij de Weerdsluis, maar krijgt nu weer een beetje rust.