Bartholomeus Gasthuis treft maatregelen om 653 jaar oud gebouw te verduurzamen

Het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange Smeestraat in Utrecht heeft allerlei maatregelen genomen om het 653 jaar oude gebouw duurzamer te maken. Inmiddels wordt energie bespaard, verantwoord omgegaan met afval en minder voedsel verspild.

Marie-José Kavelaars is facilitair manager van het Bartholomeus Gasthuis. Zij vertelt over de maatregelen die ze genomen hebben. “We hebben bijvoorbeeld doseerapparatuur aangeschaft voor schoonmaakmiddelen, waardoor we met een vaste, lagere dosering werken. Hierdoor komen er minder milieubelastende stoffen in het afvalwater terecht. Ook bij de zorgcollega’s is veel draagvlak voor de aanpak. Zo worden niet gebruikte medicijnen nu opgehaald en naar de apotheek gebracht.”

Voedsel

Ook op het gebied van voedselverspilling zijn verbeteringen doorgevoerd. “We koken voor de bewoners van onze groepswoningen en daarbij hebben ze de keuze uit verschillende menu-opties. We vragen naar de voorkeur van bewoners en het eten dat overblijft, gaat terug naar de keuken. De kok kan zo zien wat populair is en wat niet”, zegt Kavelaars.

“Als er bijvoorbeeld minder rundervinken worden gegeten, dan koopt hij deze de volgende keer minder in. En de voedselresten die toch overblijven worden ingezameld. Daar wordt bio-energie van gemaakt.”

Bewoners

Ook de bewoners droegen bij aan de verduurzaming. “Veel van onze bewoners wonen in serviceappartement. Het leuke is dat zij ook met eigen ideeën komen. Zo wilden zij graag hun afval gescheiden inzamelen. Ze hadden toen zelf het idee om gescheiden afvalbakken in ons winkeltje te zetten, waar de bewoners hun afval naar toe konden brengen”, aldus Kavelaars.

De verduurzaming van het Bartholomeus Gasthuis is onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg, die de organisatie in 2016 tekende. In de provincie Utrecht hebben nu in totaal 22 zorgorganisaties de Green Deal ondertekend.