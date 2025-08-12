Bas (28) ging naar Milaan om schoenontwerper te worden, maar rijdt nu met zijn pizzabakfiets door Utrecht

Zodra de zomer aanbreekt, schakelen veel mensen een tandje terug. Maar voor sommige beroepen begint dan juist het hoogseizoen. In de nieuwe rubriek ‘Zwoegen in de zomer’ geven Utrechters die juist éxtra druk zijn in deze periode een inkijkje in hun zomer.

De Utrechter Bas de Wit (28) vertrok in 2021 naar Milaan om schoenenontwerper te worden, maar keerde terug met een nieuwe droom: pizzabakker. Nu rijdt hij op een zelfgebouwde bakfiets door de regio Utrecht, als mobiele pizzabakker met zijn bedrijf Het Pizzalokaal. “Ik sta opvallend vaak op 50ste verjaardagen.”

Na een drukke periode heeft Bas vlak voor het gesprek even tijd voor vakantie gehad. De Utrechter is net terug van een week in Slovenië, wandelend en kayakkend van camping naar camping. “Het hoogseizoen zit er net op,” vertelt hij. “Vanaf het moment dat het lekker weer werd tot half juli was ik echt druk. Daarna zijn veel mensen zelf op vakantie.”

Bas werkt als kok bij een evenementenlocatie, maar werkt daarnaast in zijn eigen bedrijf ‘Het Pizzalokaal’ als mobiele pizzabakker. Dat doet hij op zijn bakfiets, die hij twee jaar geleden tot pizzabar heeft omgebouwd. “Als je een busje wilt, ben je al snel tienduizenden euro’s kwijt. Dus ik ging creatief nadenken over hoe ik op een goedkopere manier een foodtruck kon beginnen.”

Mode wordt pizza

Het idee ontstaat in Milaan, waar de Fries na zijn studie industrieel design in Eindhoven in 2021 naartoe verhuist. “Ik ging naar Milaan om schoenenontwerper te worden. Dat wilde ik heel graag.” Maar door corona komt hij in de lockdown terecht en heeft hij opeens veel vrije tijd. “Ik ben mezelf gaan leren om pasta en daarna ook pizza zelf te maken, en ging aan de slag met verschillende soorten deeg. Daarvoor heb ik veel filmpjes gekeken en boeken gebruikt.”

Zijn studie maakt hij af, maar de modewereld blijkt het toch niet voor hem te zijn. “Ik vond het bakken gewoon heel leuk om te doen.” Geïnspireerd door pop-upbakkers die hij online ziet, wil hij ook iets voor zichzelf beginnen. De keuze valt op pizza boven pasta. “Pizza heeft eigenlijk een beetje van alles: het is een combinatie van bakken van het deeg en koken van de ingrediënten. Ik gebruik zuurdesem. Dat is lastig om mee te werken, maar dat proces vind ik juist leuk.”

Na Milaan besluit Bas met zijn vriendin in Utrecht te gaan wonen. “Dat vonden we een leuke stad, dus we zijn daar werk gaan zoeken.” Bas werkt eerst drie maanden bij een pizzeria, daarna bij zijn huidige werkgever op een evenementenlocatie. “Daar heb ik geleerd hoe je grote groepen voorbereidt. Samen met wat ik in Milaan leerde, gaf dat me genoeg ervaring om voor mezelf te beginnen.”

Verjaardagen in de voortuin

Ondanks dat de Utrechter in eerste instantie een foodtruck wil beginnen, blijkt de keuze voor de bakfiets een gouden zet. “Ik had in gedachten om op festivals en foodtruckevents te staan, maar al snel merkte ik dat ik op de fiets veel mobieler ben en goed inzetbaar bij mensen thuis. Ik krijg veel aanvragen van particulieren, opvallend vaak 50ste verjaardagen”, lacht hij. “Op de oprit past wel een bakfiets, maar een foodtruck is vaak net te groot.” Aan reclame heeft hij weinig hoeven doen. “Augustus 2024 begon ik met het bakken. Via Google kwamen de eerste mensen bij me terecht. Daarna ging het vooral via via.”

Onverwachte combinaties

Zijn concept werkt als volgt: hij stapt op zijn fiets voor een minimum van 25 personen en neemt dan drie soorten pizza’s mee. Elke gast krijgt twee ‘halve maatjes’. Zijn werkgebied ligt binnen een straal van 15 kilometer rond Utrecht. Bas werkt zoveel mogelijk met Nederlandse, en het liefst Utrechtse ingrediënten. “Veel pizzeria’s in Nederland zeggen: wij gebruiken de beste Italiaanse producten. Maar ik wil laten zien dat je hier óók goede ingrediënten hebt.”

Hij houdt van onverwachte combinaties. Zoals een pizza met peer en blauwe kaas van de Utrechtse kaasboerderij Oudwijker. Of een variant met stoofvlees. Zijn favoriet? ‘Het Zachte Briesje’: Goudse kaas, champignons, een Nederlandse brie, walnoot en honing. “Een klassieke combinatie, maar je ziet ’m eigenlijk nergens op een pizza.” Voor kinderen heeft hij altijd een margherita bij zich en er gaat ook nog een andere klassieker mee: “De pepperoni, maar wel met Nederlandse peperworst in plaats van salami.”

Dan ook de eeuwenoude vraag: kan ananas op een pizza? Bas: “Kan prima, als je het goed doet. Ik grill de ananas eerst, en snijd ’m klein zodat er niet te veel vocht uitloopt.”

Logistieke uitdaging

Bas runt zijn bedrijf grotendeels alleen. Alleen tijdens de opdrachten helpt één persoon mee. “De oven wordt 450 graden, waardoor de pizza’s binnen anderhalve minuut klaar zijn. Ik doe bijna alles op locatie. Het zuurdesemdeeg maak ik wel altijd de dag van tevoren; dat moet 24 uur rijzen.”

Het logistieke deel blijft volgens Bas een uitdaging. “Ik woon in een klein appartement in Lombok, zonder opslagruimte. Dus ik moet eerst naar de opslagbox om de fiets op te halen, dan naar huis om alles in te laden, en dán pas naar de locatie. En fietsen kost natuurlijk meer tijd dan rijden.”

Toch wil hij voorlopig bij de bakfiets blijven. “Als ik mijn werkgebied ooit zou uitbreiden, zet ik liever de fiets op een aanhanger dan dat ik overstap op een busje. Ik vind het juist leuk dat ik steeds op een andere plek ben: in een tuin, op een markt, op een festival. Je ontmoet elke keer andere mensen.”

Eigen restaurant

Voor augustus staan er vier boekingen gepland voor Het Pizzalokaal. Daarna begint het weer drukker te worden. “In september en oktober verwacht ik veel aanvragen. Maar veel mensen boeken laat, ongeveer een maand van tevoren. Dus het blijft altijd een beetje afwachten.”

Hoewel hij het voorlopig nog combineert met ander werk, wil Bas uiteindelijk fulltime pizzabakker worden. “Het is nu echt seizoenswerk, en nog niet haalbaar om het het hele jaar door te doen, maar uiteindelijk wil ik dat wel. Dat kan door het aanbod te vergroten, of misschien ooit door een restaurant in Utrecht te beginnen.”