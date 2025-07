Bas en Rowan krijgen medaille van Utrechtse burgemeester Dijksma vanwege heldendaad

Er was even paniek toen een vrouw met haar auto de Plompetorengracht in Utrecht inreed, maar dat duurde niet lang. Zonder twijfel sprongen Bas en Rowan de gracht in om de moeder en kind te redden. Nu krijgen ze een medaille van de burgemeester voor hun heldendaad.

In mei van dit jaar ging het mis aan de Plompetorengracht toen een auto achteruit reed en door een hek botste. De auto met moeder en kind belandde in het water. Vrijwel direct daarna sprongen Bas en Rowan het water in om beide personen uit het voertuig te redden.

De moeder en kind werden naderhand gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Ze kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Verdrinkingsdood

De jongens die in het water sprongen, Bas en Rowan, kregen maandag een bronzen medaille van burgemeester Dijksma voor hun heldendaad. Het gaat om een medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Doorgaans krijg je zo’n medaille als je iemand hebt gered van de verdrinkingsdood.

Beide mannen staan met een grote (glim)lach op de foto. Ze hebben een medaille in de ene hand, en een certificaat in de ander.