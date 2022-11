Basejumper springt van gebouwen in Utrecht en plaatst filmpjes daarvan op Instagram

Op Instagram zijn filmpjes opgedoken van een basejumper die van twee gebouwen in Utrecht springt. Op de filmpjes is te zien hoe de man van het Willem C. van Unnikgebouw op het Utrecht Science Park en van een flatgebouw aan de Van Lieflandlaan springt.

De video op het Utrecht Science Park is gemaakt vanaf de grond. Te zien is dat de basejumper na een korte vrije val zijn parachute opent, waarna hij vlak naast het gebouw landt.

Het filmpje op de Van Lieflandlaan is bij daglicht gemaakt en daarom wat duidelijker. De basejumper klimt over de reling van de galerij en stort zichzelf met een salto naar beneden. Na het openen van de parachute, landt hij – na een kleine struikeling – op het pleintje naast de flat.

Beide video’s zijn zo’n drie weken geleden geplaatst door het account @flatlands_base. Of ze ook toen gemaakt zijn, is niet duidelijk. De video’s zijn hieronder te zien.

