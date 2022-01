Basis- en middelbare scholen weer open; mbo, hbo en universiteiten blijven online onderwijs geven

De basis- en middelbare scholen in Utrecht gaan vanaf maandag 10 januari weer open. Dat heeft het demissionaire kabinet zojuist bekendgemaakt. Onderwijsinstellingen in het mbo en hbo en universiteiten blijven online onderwijs geven.

In december sloten de scholen een week voor de kerstvakantie de deuren. De stijgende coronacijfers en de onzekerheden rondom omicron waren volgens het kabinet reden voor zorgen. Tot vandaag was het onzeker wanneer leerlingen weer naar school konden.

Vorige week riepen zestig organisaties, waaronder Unicef, Nederlandse GGZ, Save the Childeren en de Kinderombudsvrouw, het kabinet al op om de scholen zo snel mogelijk weer te openen. “Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien”, stond in de gezamenlijke verklaring.

Hoewel leerlingen van basis- en middelbare scholen dus weer snel in de klas zitten, is dit voor studenten in het mbo, hbo en universiteiten nog niet het geval. Daar blijft online onderwijs voorlopig de norm. 14 januari is er weer een weegmoment.