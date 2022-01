Bastionweg bij Fort Blauwkapel in Utrecht wordt fietsstraat; werkzaamheden beginnen 7 februari

De gemeente Utrecht gaat vanaf 7 februari de Bastionweg bij Fort Blauwkapel herinrichten. De Bastionweg moet een fietsstraat worden, waar auto’s te gast zijn. Autoverkeer mag er straks niet harder dan 30 kilometer per uur.

De gemeente hoopt met de maatregelen de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De Bastionweg wordt een fietsstraat met rood asfalt en een voetpad ernaast. De maximumsnelheid wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

De lijnen op de weg worden opnieuw aangebracht en er komen nieuwe verkeersborden. Ook verandert de voorrangssituatie op het kruispunt naast de spoorwegovergang: verkeer van en naar de Voordorpsedijk krijgt voorrang.

De werkzaamheden gaan gebeuren in vijf fases. Voetgangers, fietsers en auto’s worden wel omgeleid, maar Fort Blauwkapel, de Voordorpsedijk, de Kapelweg, het volkstuinencomplex en de scouting blijven tijdens alle fases bereikbaar. Op de website van de gemeente staan de omleidingsroutes.

De eerste fase van de werkzaamheden begint op 7 februari. De verwachting is dat de werkzaamheden in mei kunnen worden afgerond, maar een precieze einddatum is nog niet bekend.

Bussluis

De gemeente onderzoekt nog of de Bastionweg vlak voor de Einthovendreef Zuid afgesloten moet worden voor autoverkeer. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de Bastionweg niet meer gebruikt kan worden als sluiproute. De Kapelweg en de woningen en bedrijven op Fort Blauwkapel zouden in die situatie wel goed bereikbaar blijven. De afsluiting zou in de vorm van een bussluis zijn. Vrachtwagens en tractoren kunnen die bussluis wel passeren, maar auto’s niet.