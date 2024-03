Bedelverbod in Utrecht stond weer op de politieke agenda maar meerderheid is tegen

Een bedelverbod in Utrecht haalt regelmatig de politieke agenda. Donderdag werd er gestemd in de gemeenteraad over een tijdelijk verbod, maar het voorstel kon niet rekenen op een meerderheid.

Als het aan raadslid David Bosch van UtrechtNu! had gelegen werd bedelen in de stad de komende maanden verboden. Hij wil hiermee vooral de overlast, die gepaard kan gaan met bedelen, aanpakken. Bosch benoemt in het plan ook nadrukkelijk de aanwezigheid van ‘bedelbendes’, bedelaars die geen specifieke binding hebben met Utrecht maar hier georganiseerd komen bedelen.

Het plan van UtrechtNu! om bedelen tot eind september te verbieden, en daarna te evalueren, kon echter maar op weinig steun rekenen. EenUtrecht was wel voor, net als de VVD. De andere partijen waren tegen. DENK en Utrecht Solidair waren niet bij de stemming aanwezig.

Kwetsbare groep

De discussie over een bedelverbod in Utrecht is niet nieuw. Al jaren wordt er regelmatig over gesproken. Daarbij menen verschillende partijen dat een verbod niet wenselijk is, omdat er dan geen onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende bedelaars. Een verbod voor de ene bedelaar, is automatisch ook een verbod voor de andere. Ook zou met een verbod een kwetsbare groep mensen geraakt worden die het juist moet hebben van medemenselijkheid.

Verder is het zo dat hinderlijk gedrag, door wie dan ook, nu al verboden is. Daar zou dan ook op gehandhaafd kunnen worden, mocht de situatie daar om vragen.