Bedrijf achter de Kartfabrique opent in 2023 een avonturenpark in Utrecht Leidsche Rijn

DeFabrique Holding opent in de zomer van 2023 een nieuw avonturenpark in Utrecht Leidsche Rijn. In ‘Parque West’ in het Maximapark kunnen bezoekers straks onder meer het grootste klimpark van Nederland vinden.

De bouw van Parque West is op vrijdag 2 december officieel van start gegaan. De eerste activiteit die in het avonturenpark opengaat is een klimpark. Dat moet het grootste klimpark van Nederland worden, met meer dan honderd hindernissen op verschillende hoogtes.

Bij de activiteiten komt horeca. In de toekomst wil Parque West uitbreiden met verschillende indoor- en outdooractiviteiten.

Familie van Eck, eigenaars van DeFabrique: “We dromen groot en zo ontstond de wens voor een eerste buitenactiviteit. Dit groeide uit tot een nieuwe locatie: Parque West. Het avonturenpark ligt in het Maximapark, een bijzonder gebied waar natuur en sport op een organische manier samenkomen. Een perfecte match met de visie van Parque West.”