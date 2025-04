Bedrijf achter verzamelgebouw de Alchemist moet 600.000 euro achterstallige huur aan gemeente Utrecht betalen

Het bedrijf achter verzamelgebouw de Alchemist moet 600.000 euro aan achterstallige huur betalen aan de gemeente Utrecht. Ook heeft de rechtbank benadrukt het gebouw ontruimd moet worden. De gemeente was al langer in een conflict verwikkeld met huurder SMOL Belangen.

De Alchemist is een bedrijfsverzamelgebouw aan de Europalaan in Utrecht. SMOL Belangen huurt het gebouw van de gemeente, en verhuurt vervolgens weer kantoorruimtes aan andere organisaties.

SMOL Belangen stopte in mei 2024 met het betalen van de huur en de afgesproken servicekosten vanwege een naar hun mening onredelijke verhoging van de servicekosten. De gemeente stelt dat ze de servicekosten wel degelijk mocht verhogen en deed dit ook vanwege de gestegen energiekosten. Eerder kreeg de gemeente Utrecht al gelijk in een kort geding. Nu is er ook een uitspraak in de zogenoemde bodemprocedure.

Tientallen organisaties verhuizen

De gemeente is nogmaals in het gelijk gesteld. Hierdoor moet SMOL Belangen ongeveer 600.000 euro aan achterstallige huur betalen. Ook moet het pand ontruimd worden. Hier moeten tientallen organisaties ergens anders onderdak vinden. Eigenlijk had het pand al begin april leeg moeten zijn, maar de gemeente heeft de onderhuurders tot 3 juli gegeven om te verhuizen.

“We hebben geen directe huurrelatie met de onderhuurders, maar hechten er wel aan dat zij een redelijke termijn krijgen voor een alternatief en stellen daarom de ontruiming uit”, schrijft de gemeente. “Wij hebben inmiddels twee gesprekken gevoerd met een delegatie van de onderhuurders, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor verhuur van vergelijkbare bedrijfsruimten.”