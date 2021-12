Bedrijf dat in Utrecht vuurwerk-inleveracties zou houden trekt zich terug

Het bedrijf dat in Utrecht en dertien andere gemeenten de vuurwerk-inleveracties zou doen, heeft zich teruggetrokken. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het bedrijf heeft aan de gemeente laten weten dat ze ‘genoodzaakt is alle acties die zij zouden faciliteren te cancelen’. Het bedrijf heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, geen toestemming gekregen om het ingenomen vuurwerk af te voeren en te vernietigen.

Volgens de gemeente voldoet het bedrijf niet aan de richtlijnen die het Openbaar Ministerie (OM) voor de inleveracties heeft opgesteld. De gemeente zegt nu te onderzoeken of de vuurwerk-inleveracties nog op een andere manier georganiseerd kunnen worden.

210 kilo

De vuurwerk-inleveracties zijn bedoeld voor mensen die legaal of illegaal vuurwerk willen inleveren zonder voor het bezit ervan een strafblad te krijgen. Vorig jaar werd in Utrecht in twee dagen tijd 210 kilo vuurwerk ingeleverd.

Het ging toen om legaal vuurwerk dat werd ingeleverd vanwege het landelijke vuurwerkverbod dat van kracht was. Ook illegaal vuurwerk dat sowieso al verboden was, werd weggebracht.

Verbod

In Nederland geldt ook dit jaar weer een landelijk vuurwerkverbod, omdat de druk op de zorg vanwege de vele coronapatiënten in de ziekenhuizen hoog is. Zoals het er nu naar uitziet, geldt vanaf volgende jaarwisseling in Utrecht een lokaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.