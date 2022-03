Bedrijfspand aan de Atoomweg in Utrecht volledig verwoest door uitslaande brand

De grote brand die woensdag aan de Atoomweg in Lage Weide woedde, heeft het pand van leverancier van bakkerij- en horeca-apparatuur Kroon volledig verwoest. De brand werd om 13.00 uur gemeld bij de alarmcentrale, waarna al snel werd opgeschaald naar ‘grote brand’. Meerdere brandweereenheden rukten uit.

Alle medewerkers van het bedrijf konden het pand op tijd verlaten. Rond 14.00 uur liet de veiligheidsregio via Twitter weten dat het te gevaarlijk was om de brand van binnenuit te blussen, waarna er speciaal blusgereedschap naar de brand werd gebracht.

Om 16.30 uur werd duidelijk dat het vuur was aangewakkerd tot een uitslaande brand. De veiligheidsregio meldde toen ook dat mogelijk het hele pand af zou branden. De rookwolken waren vanaf ver te zien en mensen werd geadviseerd om bij overlast ramen en deuren gesloten te houden. Ook het verkeer op de A2 ondervond hinder van de brand.

Bloed, zweet en tranen

De medewerkers van het bedrijf waar de brand uitbrak, stonden op afstand te kijken hoe hun bedrijfspand langzaam in de as kwam te liggen. “Dit zijn onze bloed, zweet en tranen die in vlammen opgaan. Het pand is van mijn vader. Het bedrijf bestaat 27 jaar, waarvan we al zeven jaar hier zitten. Toch sta je machteloos toe te kijken.”

Bij het blussen waren twee ladderwagens, een graafmachine, en meerdere brandweerlieden die vanaf de grond blusten betrokken. Het pand werd tijdens de bluswerkzaamheden al door de graafmachine afgebroken, die koel werd gespoten door meerdere brandweerlieden. Tussen een nabijgelegen loods en de brand werd een nevelscherm ingezet om te voorkomen dat de brand oversloeg.

Nablussen

Rond 18.30 uur waren er geen vlammen meer te zien. Wel werd er nog urenlang nageblust, waarbij de Atoomweg volledig gesloten bleef. Uiteindelijk is het volledige pand afgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

