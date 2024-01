Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht is volgens de provincie kansrijk gebied voor nieuwe windmolens

Twee locaties bij bedrijventerrein Lage Weide zijn volgens de provincie Utrecht kansrijke gebieden voor het opwekken van windenergie. Dat blijkt uit onderzoek waarin ook 25 andere gebieden in omliggende gemeenten zijn aangewezen als mogelijke locatie. De resultaten van het rapport zijn geen garantie dat de windmolens er daadwerkelijk komen.

Aanleiding van het onderzoek is dat de provincie, gemeenten en waterschappen afspraken hebben over het opwekken van duurzame energie. In 2030 moet die energievorm namelijk goed zijn voor het voorzien van 720.000 huishoudens. Die doelstelling kan alleen gehaald worden als het aandeel windenergie groter wordt. Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behalen van de Regionale Energiestrategie (RES)-doelstellingen, en liet daarom een onafhankelijk onderzoek uitvoeren uit om te kijken naar mogelijke kansrijke gebieden.

Geen garantie

In totaal wijst het onderzoek 27 gebieden aan die het ‘meest kansrijk’ zijn voor gemeenten. In de stad Utrecht zijn dat er twee: bedrijventerrein Lage Weide en een aangrenzend natuurgebied langs de A2. Dat zijn andere locaties dan Rijnenburg, waar de afgelopen jaren het nodige om te doen was. Er is bij de beslissing voor de gebieden onder meer gekeken naar de haalbaarheid van aansluiting op het elektriciteitsnet en de mogelijkheden voor lokaal eigendom.

Overigens betekenen de resultaten van het onderzoek niet dat er gegarandeerd windmolens worden geplaatst; niet alle kansrijke gebieden zijn nodig om de RES-doelstelling te halen. Gemeentes kunnen in principe zelf besluiten wat ze met de resultaten van het onderzoek doen, maar de tijd hiervoor is niet eindeloos.

Over zes maanden gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de regio’s op koers liggen om de RES-doelstellingen te halen vóór 2030. Als dat niet het geval is, komt de provincie voor het aanvullende deel zelf met projectbesluiten voor windenergie, binnen één of meer kansrijke gebieden. Dat gaat in samenwerking met de gemeenten.

Burgerinspraak

Onderdeel van het onderzoek naar geschikte locaties waren ook een inwonersraadpleging en burgerforum. Een aantal belangrijke thema’s die er voor hen uitsprongen, waren zo min mogelijk overlast voor inwoners, zo min mogelijk verstoring van natuur en dieren en windmolens plaatsen op plekken waar deze het best in het landschap passen.

Andere gebieden die in aanmerking komen zijn onder meer een groot natuurgebied vlakbij Soesterberg, verschillende losse gebieden onder IJsselstein en een plek vlak bij Wijk bij Duurstede. Op het moment dat er concrete plannen voor windmolens zijn, is er volgens de provincie nog de mogelijkheid om een ‘mening te geven over dat concrete project’.