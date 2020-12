Beëdiging Sharon Dijksma vanwege aangescherpte coronamaatregelen verplaatst naar stadhuis

De beëdiging van Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester van Utrecht vindt vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet meer plaats in TivoliVredenburg. De buitengewone raadsvergadering wordt nu in het stadhuis georganiseerd.

In eerste instantie was het plan om in de Grote Zaal van TivoliVredenburg Dijksma te beëdigen, maar daar is nu dus vanaf gestapt. Nu vindt de beëdiging Dijksma en het afscheid van waarnemend burgemeester Peter den Oudsten plaats in het stadhuis.

De gemeente zegt dat er vanwege de maatregelen slechts plek is voor een beperkt aantal mensen. Voor het publiek is de raadsvergadering alleen digitaal te volgen via onder andere de livestream van de gemeenteraad. Dit kan vanaf 19.30 uur.