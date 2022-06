Beeld van overleden meisje gestolen op begraafplaats in Utrecht; vader zet alles op alles om het terug te vinden

Op Begraafplaats Tolsteeg in Utrecht is het graf van een 5-jarig meisje vernield. Onbekenden hebben het bronzen hoofdje dat op de steen stond afgebroken en meegenomen. Pons Jan Vermeer, de vader van het meisje, probeert nu via een oproep op sociale media het beeld terug te krijgen.

Vermeer heeft het bericht woensdagmiddag op Facebook gepubliceerd. De post is inmiddels ruim 13.000 keer gedeeld en er is bijna 2.000 keer op gereageerd. “Dit is het dierbare grafje van mijn dochter Dante Vermeer”, schrijft de vader op Facebook.

“Het hoeft weinig uitleg hoe het je als ouder raakt wanneer je komt aanlopen bij het graf van je kind, waar je haar gedenkt, gesprekjes met haar voert, en nog even over haar hoofdje kan aaien en dan na al die jaren haar hoofdje niet ziet.”

Oproep

Volgens Vermeer moet het beeld tussen 20 en 22 juni zijn gestolen. De vader zegt zich te realiseren dat de kans klein is dat hij bronzen hoofdje weer terugziet, maar hij wil toch alles geprobeerd hebben. “Zodat ik er als vader alles aan heb gedaan.”

De vader roept mensen op die iets opvallends hebben gezien of iets weten over de dieven contact op te nemen met de politie of met de familie.