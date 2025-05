Beelden: auto wordt uit de Utrechtse gracht getakeld De auto wordt door de boot overgedragen aan de berger die op de Driftbrug staat geparkeerd. Foto: Bas van Setten

De Plompetorengracht in de Utrechtse binnenstad was op woensdagochtend in de ban van een auto die in het water was geraakt. De bestuurster van de auto zou bij het inparkeren door het hekwerk zijn gereden, waardoor de auto in de gracht belandde. De vrouw en haar kind zijn gered door omstanders en konden ongedeerd uit het water komen.