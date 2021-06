Beelden uit appartement aan Ebrodreef in Utrecht moeten leiden naar identiteit van vier verdachten

De politie heeft dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden laten zien van vier mannen in een appartement aan de Ebrodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De mannen zijn gefilmd in een appartement waar op dat moment een hennepkwekerij zat.

De politie kreeg begin januari een anonieme tip over de hennepkwekerij en trof in het appartement aan de Ebrodreef inderdaad hennepplanten aan. In totaal ging het om meer dan honderd hennepplanten en geoogste hennep. Ook werd illegaal stroom afgetapt.

In het appartement bleek een camerasysteem te hangen, waarmee de mannen, mogelijk zonder dat ze dat wisten, gefilmd zijn. De politie heeft met de eigenaar van het appartement gesproken. Die zei de mannen op de beelden niet te kennen en verklaarde dat hij het appartement al langere tijd onderverhuurd.

De politie heeft de onderhuurder niet kunnen vinden, omdat die valse gegevens had opgegeven voor het huurcontract. De identiteit van de vier mannen die in het appartement gefilmd zijn, is dus nog onbekend.

Zware criminaliteit

Volgens de politie is het belangrijk dat de mannen gevonden worden. “Het gaat wel om iets meer dan een paar plantjes, het gaat om zware criminaliteit”, legde een woordvoerder van de politie uit in Opsporing Verzocht. Op de beelden uit het appartement is onder meer te zien dat een van de mannen een revolver uit zijn tasje haalt.

“Uiteraard willen wij heel graag weten wie deze mannen zijn, dus als mensen informatie hebben en dat vertrouwelijk met ons willen delen dan kunnen ze bellen met het Team Nationale Inlichtingen (088 611 77 34)”, aldus de woordvoerder. Tipgevers kunnen ook contact opnemen met de tiplijn (0800 6070) of met M (0800 7000).

Op de website van Opsporing Verzocht staan foto’s van de vier mannen.