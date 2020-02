Begeleiding voor Utrechtse huiseigenaren die willen verduurzamen

Utrechtse huiseigenaren die willen verduurzamen kunnen begeleiding krijgen van de gemeente. Hiermee moet het voor eigenaren makkelijker worden om hun huis energiezuinig te maken.

Huiseigenaren konden al subsidie krijgen voor advies over hoe zij hun woning duurzamer kunnen maken. Met de trajectbegeleiding hoopt de gemeente dat meer eigenaren aan de slag gaan.

“Veel eigenaren en bewoners vinden het ondanks een energieadvies aan huis toch nog lastig over te gaan tot uitvoering, omdat ze niet bekend zijn met marktpartijen, hoe een gerichte offerte op te vragen, wat gangbare marktprijzen zijn en hoe de uitvoering te beoordelen”, schrijft de gemeente.

Overvecht

Voor energieadvies aan huis wordt maximaal 220 euro vergoed mits de bewoner een maatregel uit het advies binnen twee jaar uitvoert. Voor begeleiding van één maatregel vergoedt de gemeente maximaal 140 euro.

In totaal stelt de gemeente 400.000 euro beschikbaar, waarvan de helft is gereserveerd voor Overvecht-Noord. Deze wijk moet in 2030 namelijk aardgasvrij zijn.