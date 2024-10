Begin 2025 meer duidelijkheid over trappen vanaf Moreelsebrug in Utrecht

In het eerste kwartaal van volgend jaar moet meer er een plan liggen voor de trappen vanaf de Moreelsebrug naar de treinperrons van Utrecht Centraal. Dan moet ook duidelijk zijn hoe de kosten worden verdeeld. De trappen zijn al langer een heet hangijzer.

De Moreelsebrug over de treinsporen tussen de Croeselaan en Moreelsepark werd in 2016 geopend. Sindsdien wordt er ook al gesproken over de mogelijkheid van trappen naar de treinperrons. De eigenaar van Hoog Catharijne was altijd tegen het plan omdat er door de komst van de trappen minder reizigers door het winkelcentrum zouden lopen.

Toezegging

Uiteindelijk kwam er in 2022 dan toch ineens de toezegging, de trappen zouden er wellicht toch komen. Hoog Catharijne wenst daar wel een financiële compensatie voor. Vanwege de trappen bij de Moreelsebrug kan het namelijk zijn dat minder mensen Hoog Catharijne passeren.

Een jaar later bleek dat de mogelijke komst van de trappen wel een complexe puzzel zou worden. Dat heeft onder meer te maken met de ruim 25.000 passagiers die mogelijk de trappen gaan gebruiken, daar moeten ook faciliteiten voor gemaakt worden en er moet nagedacht worden over de veiligheid.

Kosten

Een ander belangrijk discussiepunt zijn de kosten. Het is bij de partijen bekend hoe veel het moet gaan kosten, maar wie wat moet betalen is nog de vraag. “Momenteel onderhandelden we met NS en ProRail, bijvoorbeeld over de kostenverdeling voor de trappen naar de treinperrons en alle bijbehorende voorzieningen”, aldus de gemeente.

De gemeente laat weten dat het er nu naar uitziet dat in het eerste kwartaal van 2025 duidelijkheid moet komen. Dan is het aan de gemeenteraad om dit te beoordelen. Bij de gemeente is wel al een potje met geld beschikbaar voor de trappen, daar is niet op bezuinigd. Wel is er nog een extra wens om ook trappen naar het bus- en tramstation te maken, daar is nog geen geld voor. Hierover is de gemeente ook in gesprek met de provincie.