Begin september werkzaamheden aan Overste den Oudenlaan en Admiraal Helfrichlaan in Utrecht

De gemeente gaat begin volgende maand werkzaamheden uitvoeren aan de Overste den Oudenlaan en de Admiraal Helfrichlaan. Op de Overste den Oudenlaan duren die van woensdag 7 september tot zaterdag 10 september. Op de Admiraal Helfrichlaan wordt gewerkt van maandag 12 september tot en met donderdag 15 september. Op beide wegen worden onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd.

Het asfalt op de Overste den Oudenlaan is op sommige delen verouderd. Die delen worden daarom hersteld en krijgen een nieuwe bovenlaag. Op de andere delen wordt een beschermende laag aangebracht. Ook het asfalt op de Admiraal Helfrichlaan is aan vernieuwing toe: eerst wordt de bovenste laag van het asfalt verwijderd en wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht. Verder komen er nieuwe markeringen op de weg en detectielussen in de weg.

Overste den Oudenlaan

De werkzaamheden op de Overste den Oudenlaan duren drie avonden en nachten; van woensdag 7 september tot en met zaterdag 10 september. Er wordt tussen 19.00 en 6.00 uur gewerkt, zodat de weg overdag open kan zijn voor autoverkeer.

Admiraal Helfrichlaan

Op de Admiraal Helfrichlaan is de situatie iets anders: de werkzaamheden duren daar vier dagen, van maandag 12 september tot en met donderdag 15 september. Hier wordt ook overdag gewerkt, namelijk van 7.00 tot 19.00 uur. De weg is die vier dagen dicht voor autoverkeer en er komen omleidingsroutes. Het fietspad blijft wel open.

Geluidsoverlast

Omwonenden kunnen, naast verkeershinder, wat geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De werkzaamheden die het meeste geluid veroorzaken, zoals frezen, worden tot uiterlijk 23.00 uur uitgevoerd.