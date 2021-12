Beginnend bestuurder begaat ‘regen’ aan overtredingen, terwijl agenten achter hem rijden

Een automobilist heeft in Vleuten-De Meern een hele reeks aan overtredingen begaan, terwijl hij werd gevolgd door een politieauto. Na controle bleek de bestuurder pas twee maanden in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Tijdens een surveillance zagen agenten een auto in de bebouwde kom van Vleuten-De Meern rijden. Het voertuig viel op vanwege de hoge snelheid. De politie besloot de automobilist te volgen en er volgde een ‘regen’ aan overtredingen.

Zo gaf de man geen voorrang aan verkeer dat van rechts kwam, negeerde hij een rood verkeerslicht, gaf hij twintig keer geen richting aan, haalde hij rechts in, en reed hij te hard. Nadat de bestuurder aan de kant was gezet, bleek dat hij ook geen rijbewijs bij zich had.

“Na controle in het systeem bleek dat de bestuurder welgeteld twee maanden zijn rijbewijs had en nu al meerdere bekeuringen had ontvangen”, schrijft de politie op sociale media. Naast de reeks aan bekeuringen is de man ook aangemeld voor een zogenoemde EMG-cursus bij het CBR.