Beginnend bestuurder met slok op rijdt bijna in op politieauto in Utrecht Bron: Instagramaccount Michael Politie

Een beginnend bestuurder met een slok op had in de nacht van woensdag op donderdag in Utrecht bijna een aanrijding met een politieauto. De automobilist is aan de kant gezet en het rijbewijs is ingenomen. Agent Michael Schieving zegt op Instagram dat hij hard moest remmen omdat een auto hem geen voorrang verleende. Na een controle bleek dat de bestuurder had gedronken. “Je stap achter het stuur en veroorzaakt haast een aanrijding. Dat is niet zo handig. Maar als je dan nog eens dronken bent en je auto haast in een politieauto parkeert dan ben je natuurlijk wel echt de Sjaak”, aldus de agent. De beginnend bestuurder gaf later aan dat hij dacht nog wel te kunnen rijden. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat zijn actie niet heel slim was. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

