Beginnend bestuurder rijdt met 131 km/h over Waterlinieweg en moet rijbewijs inleveren

Een beginnend bestuurder reed in de nacht van dinsdag op woensdag met 131 kilometer per uur over de Waterlinieweg in Utrecht. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

De bestuurder is door agenten aan de kant gezet. In werkelijkheid reed de automobilist nog iets harder omdat 131 kilometer per uur overbleef na de wettelijke correctie.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De verkeersofficier buigt zich binnenkort over de zaak.