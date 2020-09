Behandeling van zaak zeilbootmoord uitgesteld door coronatest van rechter

De rechtbank in Utrecht heeft de behandeling van de zeilbootmoord uitgesteld, omdat een van de rechters getest wordt op corona.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zou dinsdag beginnen, maar wordt verschoven naar donderdag. Vrijdag is de tweede zittingsdag. Mocht de coronatest van de rechter positief zijn, dan is er volgens de rechtbank nog voldoende tijd om een vervanger te vinden. Als de test negatief is, start de zaak niet alsnog op dinsdag.

Justitie verdenkt een 65-jarige Utrechter ervan zijn 54-jarige vrouw te hebben vermoord, terwijl zij in 2015 met hun zeilboot ‘Lazy Duck’ vlakbij een van de Rosario-eilanden voor de kust van Colombia lagen. De man zegt onschuldig te zijn. Volgens hem werden hij en zijn vrouw overvallen en is zijn vrouw gedood door piraten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) heeft afspraken gemaakt met de Colombiaanse autoriteiten over vervolging in Nederland.

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen niet veel mensen in de rechtbank bij de zaak aanwezig zijn. Om toch zo veel mogelijk te kunnen voldoen aan ‘de openbaarheid van de rechtspraak’, heeft de rechtbank aan de partijen in het proces voorgesteld om de zaak live uit te zenden. De rechtbank zegt daarbij te hebben meegewogen dat de verdachte zelf meewerkt aan een documentaire.