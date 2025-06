Bekend om zijn ‘glimlach, boks of grapje’; meester Erwin (67) is Utrechtse Onderwijsheld van het Jaar

Conciërge Erwin Adamus van basisschool de Ariënschool in Hoograven is woensdag uitgeroepen tot Utrechtse Onderwijsheld van 2025. De 67-jarige ‘meester’, die eigenlijk al met pensioen mag, wordt gezien als onmisbare kracht voor de school. Erwin kreeg de prijs woensdagmiddag uitgereikt in het bijzijn van juichende leerlingen en collega’s.

De jaarlijkse verkiezing ‘Onderwijsheld van het Jaar’ is een initiatief van D66 Utrecht en zet ondersteunend personeel in het zonnetje – mensen die vaak op de achtergrond werken, maar onmisbaar zijn voor het dagelijks reilen en zeilen op school.

Samen met zijn vrouw werd ‘meester Erwin’ feestelijk onthaald. Leerlingen schreven bij zijn nominatie onder andere: “Meester Erwin haalt het beste in je naar boven. Hij is gewoon de beste!” en “Onze conciërge is speciaal, want hij vrolijkt ieders dag altijd op.”

D66-raadslid Venita Dada-Anthonij overhandigde de oorkonde en sprak vol lof: “Onderwijs is meer dan rekenen en taal. Het gaat ook om aandacht, sfeer en verbondenheid. En dat brengt meester Erwin elke dag weer, met toewijding, humor en een groot hart voor de kinderen.”

Volgens de organisatie is Erwin onmisbaar: “Elke ochtend staat hij klaar bij het schoolhek, met een glimlach, een boks of een grapje. Hij zorgt voor gesneden fruit, rust in de gangen en vrolijkheid in het hart van de school. Zijn inzet maakt elke dag opnieuw het verschil.”