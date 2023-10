Bekende groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht maakt plaats voor nieuw ontwerp

De bekende groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht is nu echt verdwenen. Alle platen zijn verwijderd en het nieuwe aanzicht is te bewonderen. De nieuwe gevel komt overeen met de ontwerptekeningen die eerder al ter inzage lagen, maar niet gedeeld konden worden.

De groene gevel aan het Vredenburgplein wordt niet vaak omschreven vanwege zijn schoonheid. Regelmatig als DUIC een foto publiceert met dit pand erop dan volgen er negatieve reacties. Maar de gevel heeft een metamorfose gekregen, of eigenlijk is de oude gevel gesloopt en is er een nieuwe gebouwd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Perry Sport zat jarenlang in het gebouw aan Vredenburg 4, maar de sportwinkel verhuisde in 2018 naar de overkant waarna er verschillende zaken in het pand hebben gezeten. Als laatste sloot enkele maanden geleden de Vintage Department Store er de deuren. Kledingwinkel Pull & Bear gaat een winkel in het gebouw openen.