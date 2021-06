Bekende Utrechtse ijssalon Venezia nagebouwd in Nederlands Openluchtmuseum

De bekende ijssalon Venenzia uit Utrecht opent 11 juni op een heel bijzondere plek: het Nederlands Openluchtmuseum. Het hele interieur van de befaamde ijssalon zoals die decennialang werd gerund door de van oorsprong Italiaanse familie De Lorenzo is nagebouwd.

Door het destijds hypermoderne neon, de spiegels, Italiaanse muziek en het heerlijke ambachtelijke ijs zou het tussen 1960 en 1970 uitgroeien tot een van de mooiste en meest bezochte horecagelegenheden van Utrecht.

Verhaal van Venezia

In het Nederlands Openluchtmuseum wordt aan de hand van Venezia ook het verhaal verteld van Italiaanse migranten die in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Nederland kwamen. In de periode tussen de twee wereldoorlogen, kwamen de ijsmakers samen met bijvoorbeeld schoorsteenvegers vanuit voornamelijk Noord-Italië naar Nederland.

Het verhaal van Venezia is zo ook de familiegeschiedenis van de familie De Lorenzo. Guido De Lorenzo – de grondlegger van Venezia – is afkomstig uit het dorp Tai di Cadore in de Dolomieten. Hij komt in 1928 naar Nederland waar hij aanvankelijk met een ijskar langs de deuren gaat. In 1930 komt hij naar Utrecht en opent hij daar de eerste vestiging van Venezia. Venezia is daarmee ook de oudste Italiaanse ijssalon in Nederland.

Locaties in Utrecht

Van 1933 tot 1942 zat Venezia aan Janskerkhof 21 en vanaf 1942 tot de sluiting in 2011 was Venezia gevestigd aan de Voorstraat 8. Guido blijft tot eind jaren 80 actief, zijn zoon Carlo neemt de vestiging aan de Voorstraat eind jaren 70 over.

Guido’s zoon Italo is vanaf de jaren 1970 tot in de jaren 2000 de uitbater van de vestiging aan de Oudegracht 105. Inmiddels is de derde generatie De Lorenzo actief in Nederland. IJsmaker Massimo De Lorenzo, de zoon van Carlo, staat sinds 2016 aan het roer in ijssalon Trio in Arnhem. IJsmaker Romana De Lorenzo, de dochter van Italo, staat sinds de jaren 2000 met ijskiosk Venezia op de Jansbrug (Oudegracht) in Utrecht.

Reconstructie

IJssalon Venezia in het Openluchtmuseum is een zorgvuldig gereconstrueerde versie van Venezia zoals dat er in de jaren 1960 in Utrecht heeft uitgezien. Het originele interieur is in de collectie opgenomen, in totaal 1.794 objecten variërend van houten spatels en verzilverde ijscoupes uit de jaren 1930 tot de originele toonbank en kenmerkende neonverlichting.

Omdat het originele interieur van Venezia te kwetsbaar is voor een gebruikslocatie – met meer dan 500.000 bezoekers per jaar – en niet alle onderdelen (in goede staat) bewaard zijn gebleven is ervoor gekozen het interieur zo natuurgetrouw mogelijk na te maken, met toevoeging van enkele originele elementen.

Trots

IJsmaker Carlo De Lorenzo: “Wij zijn trots dat het originele interieur van Venezia in de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum is opgenomen en zo bewaard blijft voor toekomstige generaties. Venezia in het Openluchtmuseum is helemaal ingericht zoals het er in de jaren 60 van de twintigste eeuw in Utrecht heeft uitgezien. Het is alsof ik terug ben gegaan in de tijd, toen ik bij mijn vader en broer tijdens de schoolvakanties in de ijssalon werkte. De inrichting met de beeldbepalende toonbank is perfect gereconstrueerd. Zelfs de tegels die in de jaren 60 op de vloer lagen zijn terug.”

Directeur van het Openluchtmuseum Teus Eenkhoorn: “Met de opening van Venezia, een Utrechts icoon, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Een ambachtelijk Italiaanse ijssalon waar onze bezoekers geheel in sfeer ijs kunnen kopen. En niet onbelangrijk, in Venezia vertellen wij het verhaal van de Italiaanse migranten die naar Nederland kwamen en ons land op veel fronten hebben verrijkt, niet alleen culinair maar ook qua taal en muziek. De realisatie van Venezia is mogelijk geweest door een genereuze gift van de Vrienden van het Openluchtmuseum.”

Om de opening van Venezia te vieren is er op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni een feestelijk programma in het museumpark, met onder meer Circo Di Strada, een kleurrijke Venetiaans uitziende circusparade met muziek, diverse artiesten, optredens van the Bronco Brothers met een speciaal geselecteerde Italiaanse medley van Italiaanse evergreens: van Italiaanse operameezingers als ‘O solo mio’ tot bekende Italiaanse popnummers uit de jaren 1960, 1970 en 1980. En natuurlijk is er ook gewoon ijs te krijgen in Venezia in het museum.